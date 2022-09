Rajd Śląska 2022. Wieczorne ściganie po Katowicach. Nowe odcinki specjalne PROGRAM, TRASA

Liderzy ze Szwecji kontra Polacy

W gronie 96 zgłoszonych załóg jest cała krajowa czołówka, w tym trzej główni pretendenci do tytułu mistrzów Polski 2022. Najwyżej rozstawieni są Szwedzi – Tom Kristensson i Andreas Johansson. Aktualni liderzy punktacji krajowego czempionatu (138 pkt) otrzymali pierwszy numer startowy. Nakleją go na Hyundaia i20 R5, którego przygotuje dla nich Kowax 2Brally Racing – zespół z Czechowic-Dziedzic. Dwójka należy do Grzegorza Grzyba i Adama Biniędy (Skoda Fabia Rally2 evo). Grzyb, dwukrotny rajdowy mistrz Polski, plasuje się na drugim miejscu w tabeli z 14-punktową stratą do Kristenssona. Na trzecie pozycji w klasyfikacji mistrzostw jest pochodzący z Żywca Kacper Wróblewski (Skoda Fabia Rally2 evo). Reprezentant ORLEN Team, wraz Jakubem Wróblem, zgromadził 108 punktów, a na trasę Rajdu Śląska ruszy z trzecim numerem startowym.