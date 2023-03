Raków Częstochowa chce przełamać klątwę Cracovii

- Zbliżamy się do półmetka rundy rewanżowej, którą przedziela przerwa na reprezentację. Będziemy chcieli udać się na tę przerwę w dobrych humorach i podtrzymać dobrą serię, zwyciężyć u siebie po raz kolejny, ale też zagrać na dobrym poziomie tak jak to ostatnio prezentowaliśmy. Do tego się przygotowujemy i oby tak się stało - powiedział Marek Papszun na konferencji prasowej przed spotkaniem z Cracovią.

Szkoleniowiec Rakowa w sobotnim spotkaniu będzie mógł skorzystać z usług Patryka Kuna i Tomasa Petraska, którzy ostatnio byli kontuzjowani. Obaj zawodnicy trenują już z drużyną i będą gotowi do gry z Cracovią. W dalszym ciągu niedysponowany jest natomiast Wiktor Długosz, a Fabian Piasecki wciąż dochodzi do zdrowia po operacji.

Cracovia to dla Rakowa wyjątkowo niewdzięczny rywal. Z dziewięciu spotkań tych drużyn stoczonych po powrocie częstochowian do ekstraklasy podopieczni trenera Papszuna wygrali tylko jedno w PP. Ostatniej ligowej porażki Raków doznał właśnie z Cracovią ulegając 3 września ub.r. pod Wawelem 0:3.