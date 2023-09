Raków Częstochowa debiutuje dziś w Lidze Europy. Rywalem klub, na którym się wzorował

- Struktura zespołu Atalanty jest podobna do naszego, ale funkcjonowanie klubu jest na zupełnie innym poziomie, skoro Atalanta sprzedaje zawodnika za 75 mln euro (Duńczyk Rasmus Hojlund za taką kwotę przeszedł do Manchesteru United – jac). Oni mają po prostu znacznie większy budżet na zawodników – powiedział Dawid Szwarga, trener Rakowa.

Gdy Michał Świerczewski rozpoczynał budowę wielkiego Rakowa jednym z wzorów do naśladowania była dla niego Atalanta Bergamo. Dzisiejszy rywal Rakowa, podobnie jak on pochodzi z niewielkiego miasta, a jednak radzi sobie z bardziej bogatymi klubami z dużo większych ośrodków. W dodatku styl gry obu drużyn jest bardzo podobny, bo ich trenerzy preferują ustawienie drużyny w systemie 3-4-3.

Raków osłabiony w meczu z Atalantą

Na przedmeczowej konferencji prasowej Rakowa młodemu szkoleniowcowi przytoczono słynne słowa Pepa Guardioli, który powiedział, że spotkanie z Atalantą jest jak wizyta u dentysty, bo zawsze wówczas cierpisz i pytano czy lubi odwiedzać stomatologów.

- To zależy do jakiego specjalisty pójdę - stwierdził z uśmiechem Szwarga, a potem już poważnie dodał: - Atalanta gra w pucharach praktycznie co roku i jej zawodnicy mają większe indywidualne umiejętności niż FC Kopenhagi, z którą walczyliśmy o awans do Ligi Mistrzów. Trener pracuje w tym klubie od dłuższego czasu i ma jasno sprecyzowaną wizję drużyny. To mocny rywal. Na pewni mocniejszy niż mistrz Danii - dodał Szwarga.