Raków Częstochowa: Kibice wykupili wszystkie bilety na mecz ze Spartakiem Trnava. Zdjęcia z treningu

Raków Częstochowa w pierwszym meczu III rundy Ligi Konferencji Europy pokonał Spartak Trnava 2:0. Rewanż zostanie rozegrany 11 sierpnia o godzinie 18 na stadionie przy ulicy Limanowskiego. Zwycięzca dwumeczu w ostatniej rundzie kwalifikacji zmierzy się ze zwycięzcą z pary Sparta Praga - Panathinaikos Ateny (pierwsze spotkanie 2:0).

- Dwumecz jeszcze nie jest rozstrzygnięty - podkreśla trener Marek Papszun. - Spodziewamy się, że Spartak zaatakuje. Nie ma nic do stracenia, tak zaczął zresztą w pierwszym meczu. Jak jednak Spartak nie zacznie to my jesteśmy na każdy sposób przygotowani - kwestią otwartą jest realizacja założeń. Po słabszym meczu z Górnikiem liczę, że Raków wróci do "formy codziennej" i rozegra dobry mecz.

Raków ma problemy kadrowe. W kadrze nie ma przechodzących rehabilitację Igora Sapały, Vladana Kovacevicia, Andrzeja Niewulisa, Tomasa Petraska i Marcina Cebuli oraz kontuzjowanego Bena Ledermana.