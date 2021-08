Raków Częstochowa - Rubin Kazań RELACJA LIVE Wielkie wyzwanie Rakowa

To największy rywal z jakim Raków zmierzy się w swojej stuletniej historii klubu. I najsilniejsza klubowa drużyna, spośród wszystkich, które jak dotąd grały na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej. Rubin Kazań w XXI wieku dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Rosji i rywalizował w fazie grupowej Ligi Mistrzów, gdzie zdołał m.in. wygrać 2:1 na Camp Nou z Barceloną. W ostatnich latach klub znad Wołgi przechodził lekki kryzys, ale w poprzednim sezonie zajął czwarte miejsce w Premjer Lidze i po raz pierwszy od sezonu 2015/2016 wrócił do europejskich pucharów. Kolejną cegiełką w odbudowie nie tak dawnej potęgi ma być awans do fazy grupowej Ligi Konferencji, a droga do tego sukcesu wiedzie przez starcia z Rakowem.

Rosjanie pod wodzą jednego z najbardziej znanych rosyjskich trenerów, Leonida Słuckiego, są zdecydowanym faworytem, ale częstochowianie nie widzą siebie na straconej pozycji. - Czeka nas trudne zadanie. Gramy z czołową drużyną ligi rosyjskiej, która jest znacznie lepiej notowana od polskiej. To jest jednak sport, przed meczem szanse teoretycznie są równe. Będziemy robić wszystko, by sprawić niespodziankę i awansować - zapowiada trener Marek Papszun.