Raków Częstochowa w drodze po mistrzostwo Polski. TERMINARZ, ANALIZA

W rozegranych awansem środowych spotkaniach 31. kolejki (ze względu na występ Lecha i Rakowa w finale Pucharu Polski) najpierw swoje zrobili poznaniacy wygrywając z Górnikiem Łęczna 3:0. W ten sposób wieczorny mecz Pogoni Szczecin z zespołem Marka Papszuna zamienił się w gilotynę, która przegranego właściwie eliminowała z walki o mistrzostwo, a zwycięzcy pozwalała się w niej utrzymać. I ten klucz do sukcesu podnieśli z murawy częstochowianie. Co więcej, mając lepszy bilans spotkań z Lechem (z Pogonią już także) weszli na szczyt tabeli i to oni trzymają teraz wszystkie karty w swoich rękach. Do końca rozgrywek pozostały tylko cztery boiskowe bitwy. Jeśli Raków wygra wszystkie zgarnie złoto bez względu na wyniki Kolejorza.

W Szczecinie goście, którzy w 2022 roku nie zaznali jeszcze porażki, rozegrali świetny i bardzo trudny mecz. Szczecinianie w pierwszej połowie przetrwali trudne chwile, a w 25 minucie objęli prowadzenie. Dante Stipica bardzo szybko wprowadził piłkę do gry, ta przez Damiana Dąbrowskiego trafiła doWahana Biczachczjana, który oddał ją Kamilowi Grosickiemu. Reprezentant Polski błyskawicznie przyspieszył, jednym zwodem położył dwóch częstochowian i pewnym strzałem pokonał Vladana Kovacevicia. Co więcej, niewiele brakowało, a trzy minuty później byłoby 2:0 po kapitalnym lobowym podaniu Michała Kucharczyka do Grosickiego. Tym razem jednak bramkarz gości znakomitą obroną odbił strzał tego ostatniego i utrzymał Raków w grze.

W przerwie Marek Papszun dokonał zmian wskazujących, że gra va banque. I tak samo zagrał jego zespół. Już w 47 minucie zmiennik Vladislavs Gutkovskis przyjął na klatkę piersiową podanie Milana Rundicia, a potem huknął z woleja doprowadzając do remisu! I znów częstochowianie zaczęli swój koncert, którego zwieńczenie nastąpiło w 78 minucie. Niezawodny lider ligowych snajperów Ivi Lopez przed polem karnym dwukrotnie „przełożył” sobie Benedikta Zecha i dał gościom zwycięstwo.