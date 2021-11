Raport policji po meczu Górnik Zabrze - Legia Warszawa. Kibice gości niszczyli auta. Interweniowała policja

Na meczu Górnika Zabrze z Legią Warszawa na stadionie pojawiło się ponad 23.000 kibiców, pośród których blisko 1.500 osób wspierało zespół gości. Pomimo gorącej atmosfery na spotkaniu nie doszło do ekscesów, niespokojnie było za to poza Areną Zabrze.

Komunikat Śląskiej Policji:

"Nad bezpieczeństwem mieszkańców Zabrza i kibiców czuwali zabrzańscy policjanci, licznie wspierani przez mundurowych z katowickiego oddziału prewencji, częstochowskiego samodzielnego pododdziału prewencji, a także przewodnicy psów z psami wyszkolonymi do wyszukiwania materiałów pirotechnicznych. Mundurowi z prewencji, drogówki oraz kryminalni byli obecni w całym mieście. Zabezpieczali trasy dojazdowe, okolice stadionu i rejony przystanków autobusowych oraz tramwajowych. Policjanci dbali, by każdy z uczestników meczu bez przeszkód dotarł na stadion, a potem równie bezpiecznie powrócił do domu.

Niestety, w trakcie zabezpieczenia tej imprezy masowej doszło do incydentów. Policjanci zatrzymali 4 osoby. Wśród z kibiców Legi Warszawa zatrzymani zostali: 22-latek za wniesienie na stadion miotacza gazu, 28-latek za wtargnięcie na mecz oraz 47-latek za posiadanie przy sobie narkotyków w postaci marihuany. Za wtargnięcie na teren imprezy masowej zatrzymany został także 26-letni kibic Górnika Zabrze.

Ponadto przed meczem, po doprowadzeniu kibiców przyjezdnych pod bramę stadionu, doszło do innego incydentu. Podczas legitymowania i karania kibiców, którzy dopuścili się wykroczeń na trasie przemarszu, widzący to kibice Legii Warszawa próbowali przeszkodzić w tych działaniach. W związku z agresją kibiców, policjanci zmuszeni byli do użycia środków przymusu, które ostatecznie pozwoliły na opanowanie całej sytuacji."