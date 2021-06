Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu się szkolą. Nie wszędzie jest jednak tak kolorowo

Gliwice. Beztroska zabawa nad jeziorem Czechowice mogła zakończyć się tragedią. Sezon kąpielowy jeszcze się nie zaczął, a na plaży już tłum

Długi weekend czerwcowy i słoneczna pogoda zachęciły mieszkańców do odpoczynku nad wodą. W Gliwicach i powiecie gliwickim sezon kąpielowy rozpocznie się dopiero 19 czerwca, ale już w pierwszy weekend czerwca nad jeziorem Czechowice było sporo osób. Młodzi, starsi, rodziny z dziećmi. Nad wodą trwała beztroska zabawa. I to właśnie ta beztroska mogła doprowadzić do tragedii. W jeziorze zaczęła się topić 10-latka.