Rekordowe statystyki. Lotnisko w Pyrzowicach w czerwcu 2021 lepsze niż Kraków. Ruch jak przed pandemią. Rządzą czartery. Oto hitowe kierunki

Oczywiście, do rekordowych 600 tys. z wakacji 2019 jeszcze trochę brakuje, ale w tym roku i w poprzednim takich liczb jeszcze nie było. Są dni, że pasażerów jest nawet 15 tysięcy. W hali odlotów znów poranny tłok, a na parkingu nie ma wolnego miejsca. Coraz więcej połączeń. Lotnisko w Pyrzowicach znów jest gwarne. A to powód do radości, bo w czerwcu 2021 w końcu jest tu ponownie tylu pasażerów, co przed pandemią. Oto statystyki Katowice Airport za czerwiec 2021.