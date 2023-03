Rekrutacja do przedszkoli w Rybniku rozpoczyna się w poniedziałek, 6 marca. W placówkach jest blisko 5 tysięcy miejsc, ale 1350 wolnych

6 marca rusza rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rybnik. Czasu na zgłoszenie dziecka jest stosunkowo niewiele, bo witryna naborowa przestanie działać 17 marca. Jak co roku, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone co roku na wolne miejsca w przedszkolu.

- Witryna naborowa dla rodziców www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl będzie dostępna od 6 marca do 17 marca. Rodzice dzieci obecnie chodzących do przedszkola mają zagwarantowane miejsce w swoim przedszkolu i nie biorą udziału w rekrutacji a jedynie potwierdzają wolę kontynuacji - mówi Agnieszka Skupień, rzeczniczka Urzędu Miasta w Rybniku. - Rodzice chcący zapisać (po raz pierwszy) dziecko do przedszkola będą mogli skorzystać z formularza elektronicznego, który po wydrukowaniu i podpisaniu, powinni złożyć wraz z dodatkowymi oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru - podkreśla.

Co oznacza, że dane przedszkole jest przedszkolem pierwszego wyboru? Na liście w zgłoszeniu rodzic każdego dziecka wpisuje trzy palcówki, w których widziałby swoje dziecko. Na pierwszym miejscu listy umieszczamy to przedszkole, do którego najchętniej wysłalibyśmy swoją pociechę. Na dwóch kolejnych miejscach te placówki do których możemy wysłać swoje dziecko, jeśli w tym umieszczonym na pierwszym miejscu na przykład zabraknie miejsc.