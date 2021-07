Remont Mikołowskiej w Katowicach paraliżuje ruch. Drogowcy rozpoczęli wymianę nawierzchni

Ulica Mikołowska w Katowicach jest remontowana i niemal całkowicie sparaliżowana. W poniedziałek po południu, 12 lipca, rozpoczął się remont ul. Mikołowskiej w Katowicach. Potrwa nieco ponad tydzień. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. To jedna z jedna z najbardziej obciążonych ruchem ulic miasta.

Drogowcy na ul. Mikołowskiej w Katowicach pojawili się 12 lipca późnym popołudniem. Jak poinformował Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, prace będą polegać na wymianie wierzchniej części asfaltu. Na drodze wystąpią zwężenia po obu stronach jezdni. W toku prac na krótko będą zamykane wjazdy z bocznych ulic, ale ulica ma być cały czas przejezdna. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Remont potrwa nieco ponad tydzień, do 20 lipca i jego zakres obejmie odcinek od Akademii Wychowania Fizycznego (czyli od wysokości Pałacu Młodzieży) do ulicy Kozielskiej (to skrzyżowanie z Kopernika). Na drodze wystąpią zwężenia po obu stronach jezdni. Zgodnie z zapowiedzią, prace mają potrwać do 20 lipca, do godziny 22.

Mikołowska w Katowicach. W godzinach szczytu stoi i bez drogowców Mikołowska to jedna z najbardziej obciążonych ruchem ulic w Katowicach. Łączy południowe dzielnice - Brynów, Ligotę, Panewniki czy Ochojec - i autostradę A4 ze ścisłym centrum miasta. Każdej doby przejeżdża nią kilkaset autobusów komunikacji miejskiej. Nic dziwnego, że remont tej drogi zawsze budzi obawy, iż miasto zakorkuje się zupełnie. Przecież i bez żadnych prac Mikołowska w godzinach szczytu po prostu stoi, a przejechanie odcinka od dworca PKP do węzła A4 zabiera i 20 minut. Choć to zaledwie około kilometr.