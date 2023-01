Remont Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Zobacz jak wyglądała modernizacja

Zdjęcia Marzeny Bugały prezentują stadion w trakcie przebudowy w 2011 roku. Do tego momentu odbyły się już główne roboty ziemne i fundamentowe. Ukończono również montaż schodkowych elementów zachodniej trybuny i ringu górnego, do którego przytwierdzonych zostało 9 kilometrów lin nośnych konstrukcji dachu złożonego z płyt poliwęglanowych dostarczanych z Austrii. Cała powierzchnia dachu wynosi 43 hektary i opiera się na konstrukcji stalowej ważącej wraz z olinowaniem ok 2800 ton.