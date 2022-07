Reprezentacja Polski przed MŚ zagra w Katowicach z Włochami ROZMOWA, ZDJĘCIA

Reprezentacja Polski przed MŚ zagra w Katowicach z Włochami

Jak pan ocenia losowanie grup mistrzostw świata, które odbyło się siedzibie NOSPR?

W losowaniu trzeba się pogodzić, że na wynik nie ma się wpływu. Jeśli jednak mam je ocenić to uważam, że mamy jedną z trzech najtrudniejszych grup w tych MŚ. Zespoły z „dziką kartą” każdy chce omijać, a my trafiliśmy w grupie na Słowenię. Wiadomo, że one nie są zapraszane na turniej przez przypadek. My musimy się teraz dobrze przygotować do tego turnieju, a w trakcie mistrzostw walczyć, by wygrać przynajmniej dwa spotkania i awansować dalej, bo droga w drugiej rundzie wydaje się być troszkę mniej najeżona kolcami. Czeka nas trudne zadanie, ale na imprezie rangi mistrzostw świata czy Europy nie ma łatwych spotkań.