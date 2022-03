Rewitalizacja Parku im. Furgoła w Czerwionce będzie droższa. Gmina musiałaby do niej dołożyć dodatkowy milion zł

Kompleksową rewitalizacją zapomnianego nieco już parku przy ulicy Furgoła w Czerwionce-Leszczynach, noszącego to samo imię co ulica, zainteresowane są cztery firmy. Wszystkie złożyły jednak oferty przewyższające szacunkowe koszty. Zarząd Dróg i Służb Komunalnych miał zabezpieczony na ten cel 6,8 mln zł. - 4,6 mln zł z tej kwoty stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Resztę ZdiSK zabezpieczył ze swoich środków – mówi Hanna Piórecka-Nowak, rzeczniczka Urzędu Miasta i Gminy w Czerwionce-Leszczynach.

To i tak jednak za mało, bo najtańsza oferta złożona w przetargu jest o milion złotych wyższa niż przewidywane koszty. To niestety w ostatnich czasach normalne, że przy rosnącej inflacji i szykujących w górę cenach materiałów budowlanych, robocizny, wyższe są także oferty. Pytanie tylko, czy gmina zdecyduje się dołożyć brakujący milion do tej inwestycji. Taka decyzja zapaść musi najpierw w urzędzie, a potem na sesji rady gminy.

Najtańszą ofertę na rewitalizację Parku im. Piotra Furgoła złożyła miejscowa firma – Lechbudex z Przegędzy. Kwota opiewa na 7,7 mln zł. Druga oferta opiewa na 8,08 mln zl i pochodzi od firmy z Skidzinia. Kolejną ofertę na 9,3 mln zł złożyła firma z Piaseczna, a najdroższa na 11,84 mln zł pochodzi od firmy z miejscowości Zabierzów.