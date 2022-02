Rewitalizacja ul. Dworcowej w Bytomiu. Co obecnie dzieje się na placu budowy?

W listopadzie ubiegłego roku rozpoczęła się gruntowna przebudowa ul. Dworcowej, czyli jednej z najważniejszych ulic w centrum Bytomia. Na odcinku od pl. Wolskiego do ul. Moniuszki dobiega końca budowa wodociągu. Wciąż jeszcze jednak trwają prace energetyczne. Na dniach, bo w połowie miesiąca, mają się natomiast zakończyć roboty związane z kanalizacją deszczową.

Psy do adopcji w Katowicach czekają na troskliwych opiekunów za darmo. Zobacz

Co będzie remontowane na Dworcowej w lutym?

Na ten miesiąc wykonawca planuje rozpoczęcie odbudowy konstrukcji nawierzchni na odcinku od pl. Wolskiego do wysokości budynku przy ul. Dworcowej 33. Ruch pieszych będzie utrzymany bez zmian. Pod koniec miesiąca mają ruszyć prace związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni rozpoczną się na jednym z pododcinków między pl. Wolskiego a ul. Moniuszki. Wiadomo już, że spowoduje to utrudnienia z dojazdami do budynków: będą wykopy.