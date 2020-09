Rok szkolny w czerwonej i żółtej strefie koronawirusa. Zasady. Jak wyglądają lekcje, co wolno, a czego nie. Wytyczne GIS i MEN

We wrześniu uczniowie wracają do szkół. Niezależnie od tego, czy mieszkają w jednej z gmin objętych czerwoną lub żółtą strefą czy nie. Powrót oczywiście obwarowany został dostosowaniem placówek do ogólnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Tam, gdzie z uwagi na większe ryzyko zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 zostały wyodrębnione specjalne strefy, szkoły powinny spełnić dodatkowe zalecenia. Jak zatem będą wyglądały zajęcia w czerwonych i żółtych powiatach, czego placówkom organizować nie wolno i kiedy trzeba nosić maseczki? Odpowiedzi na te i inne pytania szukajcie w naszej galerii.