Rosa: Nowy szef klubu będzie musiał zadbać, żeby taka wtopa jak z głosowaniem podwyżek się nie powtórzyła GOŚĆ DZ I RADIA PIEKARY

A więc klub Koalicji Obywatelskiej będzie ostatecznie obradować w połowie września i nie w Lidzbarku Warmińskim. To spotkanie do czegokolwiek dobrego doprowadzi?

Po każdym kryzysie, jak i po wyborach trzeba się „podsumować”. No i zapytać, w jaki sposób do takiej, a nie innej decyzji w sprawie głosowania nad podwyżkami. I jeszcze co robić dalej. Przed nami też, zapewne nie na najbliższym klubie, wybory prezydium klubu, w tym przewodniczącego. Raczej ciężko jest łączyć tę rolę ze stanowiskiem szefa partii.

A może Borys Budka powinien czym prędzej ustąpić, na co nalega np. znany komentator piłkarski, obecny poseł KO, Tomasz Zimoch?

Nie chodzi o to, żeby było szybciej, tylko żeby było mądrzej. Więc trzeba wyłonić osobę, która zorganizuje pracę klubu i sprawi, że taka wtopa się nie powtórzy. Która też wykorzysta potencjał ludzki, który tkwi w posłankach i posłach KO. Żeby pracował i angażował się cały klub. Borys od dawna mówił, że jako szef partii nie może być również szefem klubu. To logiczne. Ale klub musi też po prostu funkcjonować lepiej, co pokazały ostatnie posiedzenia Sejmu.