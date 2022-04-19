Розпочалася п’ятдесят четверта доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню

На Донецькому і Таврійському напрямках противник відновлює боєздатність і поповнює запаси. Намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів та активізувати бойові дії. Російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Сіверськ і Покровське.

Основні зусилля ворог зосереджував в районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, намагався встановити повний контроль над містом Маріуполь. Проводив наступальні дії на Сєверодонецькому, Попаснянському та Запорізькому напрямках.

Противник безуспішно намагався закріпитись в районах населенних пунктів Кремінна та Рубіжне. Здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Новотошківське, Попасна, Авдіївка та Мар’їнка. Успіху також не мав.

Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Всього у складі угруповань до виконання бойових завдань на території України залучено 87 батальйонних тактичних груп противника.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено десять танків, п’ятнадцять одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки, а також п’ять артилерійських систем противника.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено п’ять повітряних цілей: один літак, три вертольоти та один БПЛА.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!