Звіт про воєнні дії станом на 20.06. Aktualna informacja z frontu

Danylo Samofalov
East News
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Вічна пам'ять жертвам російської агресії... Розпочалася сто сімнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Слов’янському напрямку ворог завдавав вогневого ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Чепіль, Пришиб, Протопопівка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля, Маяк, Курулька, Богородичне, Мазанівка, Краснопілля та Долина.

На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Інтенсивно застосовує авіацію.

На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка та завдав авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку, протягом доби, ворог здійснював обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Клинове, Зайцеве і Нью-Йорк. Противник завдав авіаудару поблизу Яковлівки та ракетних ударів неподалік Травневого, Доломітного, Зайцевого та Нью-Йорка.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів літаками Су-25 в районах населених пунктів Шевченко та Вугледар.

В Акваторії Чорного та Азовського морів основні зусилля корабельне угруповання противника зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

В готовності до завдання ракетних ударів по обʼєктах на території України утримуються 5 носіїв крилатих ракет морського базування.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках де тривають активні бойові дії.

Разом переможемо! Слава Україні!

Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..

Rozpoczęło się sto siedemnaście dni heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji militarnej.

5 morskich lotniskowców z pociskami manewrującymi jest gotowych do ataku rakietowego na obiekty na terytorium Ukrainy.

Ukraińscy obrońcy zadają straty rosyjskim okupantom na wszystkich terenach, na których trwają aktywne działania wojenne.

Російський військовий корабель, іди н….!

«Слава нації — смерть ворогам!»

Danylo Samofalov
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