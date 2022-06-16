Звіт про воєнні дії станом на 16.06 (Aktualna informacja z frontu) Вічна пам'ять жертвам російської агресії

На Слобожанському напрямку противник перегруповує війська з метою нарощування наступальних спроможностей.

На Слов’янському напрямку агресор веде штурмові дії, здійснює пошук слабких місць в оборонних позиціях наших військ. Обстрілював з артилерії різного калібру цивільну інфраструктуру неподалік Пришиба, Долини, Карнаухівки та Вірнопілля.

На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів, обстріляв наші підрозділи із ствольної артилерії в районі Пискунівки.

На Сєверодонецькому напрямку російські окупанти продовжують вогневий вплив на підрозділи наших військ із усіх наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєверодонецьк.

Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк. Веде штурм, бої тривають.

На Бахмутському напрямку ворог проводить штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Веселе, Соледар, Берестове та Вовчоярівка.

На Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій підрозділів наших військ в районах населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Первомайське, Микільське, Антонівка, Гуляйполе, Новопіль та Оріхів.

В Чорноморській та Азовській морських операційних зонах основні зусилля ворог зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства. В акваторії Чорного моря противник утримує в готовності до застосування три носії високоточної зброї.

Віримо у Збройні Сили України!

Wieczna pamięć ofiar rosyjskiej agresji ..

Rozpoczął się sto trzynasty dzień heroicznego sprzeciwu narodu ukraińskiego wobec rosyjskiej inwazji militarnej. W Morskich Strefach Operacyjnych na Morzu Czarnym i w Azowie głównym celem wroga jest blokowanie żeglugi cywilnej. Na Morzu Czarnym wróg jest gotowy do użycia trzech precyzyjnych broni.

Російський військовий корабель, іди н….!

«Слава нації — смерть ворогам!»

Danylo Samofalov

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