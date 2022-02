Rozpoczął się montaż krzesełek na trybunach nowego stadionu w Sosnowcu. Są w barwach klubowych Zagłębia Sosnowiec

- Kolor krzesełek nie będzie dla nikogo zaskoczeniem - to barwy Zagłębia – mówi Karina Skowronek, prezes Zagłębiowskiego Parku Sportowego, spółki realizującej inwestycję w imieniu Miasta Sosnowiec. – Układ, na jaki się zdecydowaliśmy to mozaika, która daje efekt optycznego powiększenia obiektu i wrażenie pełnych trybun. Efekt zobaczymy już wkrótce, bo wykonawca planuje zakończyć montaż do końca marca, oczywiście jeśli tylko warunki pogodowe będą sprzyjające – zastrzega prezes Skowronek.