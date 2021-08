Ruch Chorzów chce zadowolić swoich kibiców. Trener Jarosław Skrobacz nie owija w bawełnę

- Zawsze gra się dla kibiców, to nie jest żaden wytarty slogan. Bez obecności fanów, nie miałoby to najmniejszego sensu. Drużyna musi zrobić wszystko, by tę publiczność zadowalać. By z radością przychodziła na stadion i była dumna ze swojego zespołu. Czujemy wsparcie naszego dwunastego zawodnika i oby ta frekwencja cały czas rosła. My ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby zwyciężyć, ale to jest sport i wszystko może się zdarzyć - powiedział Jarosław Skrobacz przed meczem z Garbarnią.

Szkoleniowiec Niebieskich cieszy się z udanego startu rozgrywek. Chorzowianie wygrali trzy ostatnie spotkania i są wiceliderem tabeli eWinner 2. Ligi.

- Cały czas mówiliśmy, że chcemy wygrywać w każdym meczu i mieć jak najwięcej punktów. Zawsze podkreślam jednak, że najważniejsze jest to, jaki dorobek i które miejsce w tabeli będziemy mieć po ostatnim spotkaniu w sezonie. To, co w trakcie, jest zmienne. Raz jest lepiej, raz gorzej. Oby dla nas dobrze się skończyło - stwierdził Skrobacz.