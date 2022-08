Ruch Chorzów - Górnik Zabrze przy Cichej. Niebiescy nie zagrają na Stadionie Śląskim! Tomasz Kuczyński

W poniedziałek 1.08.2022 r. doszło do spotkania przedstawicieli Ruchu Chorzów z szefami Stadionu Śląskiego. Dotyczyło one zorganizowania na tym obiekcie derbów z Górnikiem Zabrze w ramach I rundy Fortuna Pucharu Polski na przełomie sierpnia i września. Klub z Chorzowa dostał ofertę wynajmu Stadionu Śląskiego i już podjął decyzję co do miejsca rozegrania spotkania.