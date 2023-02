Ruch Chorzów ma nowego piłkarza. Na Cichą trafił aż z Kazachstanu

6 lutego nowym zawodnikiem Ruchu Chorzów został Paweł Baranowski. Doświadczony obrońca związał się z chorzowskim klubem umową obowiązującą do 30 czerwca 2024 r.

– Ruch w ostatnich latach stanął na nogi i chce robić kolejne kroki do przodu. To na pewno bardzo pomogło w podjęciu decyzji o podpisaniu kontraktu i dołączeniu do drużyny. Zachęcająca była także pozycja startowa przed nową rundą, to nasz duży atut. Patrząc w tabelę wszystko jest w naszych rękach. Ruch jest największym klubem, w jakim kiedykolwiek grałem i to jest bardzo motywujące. Potrzeba jeszcze kilku kroków, by „Niebiescy” wrócili do miejsca, w którym powinni być. Chciałbym w tym pomóc – powiedział Paweł Baranowski.