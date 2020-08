Ruch Chorzów ze Ślęzą we Wrocławiu LIVE, NA ŻYWO, WYNIK, GDZIE OGLĄDAĆ Hitowy mecz w III lidze niepokonanych zespołów

ŚLĘZA - RUCH LIVE

- Mamy dobry początek, to była dopiero piąta kolejka, a przecież nie przegraliśmy, więc nie ma co robić wielkiej afery - stwierdził po meczu Piotr Kwaśniewski.

Niebiescy są liderem grupy trzeciej i mają na koncie 13 punktów. Zajmujący drugie miejsce MKS Kluczbork ma o punkt mniej i też w sobotę zagra na wyjeździe z Foto-Higieną Gać (godz. 17).

ŚLĘZA - RUCH NA ŻYWO

We wtorek Niebiescy urządzili sobie ostre strzelanie w meczu 1/8 finału Pucharu Stulecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej wygrywając z Unią Świerklaniec aż 12:0. Teraz pora na powrót do rozgrywek ligowych. Poprzeczka będzie zawieszona o wiele wyżej. Ślęza do tej pory rozegrała trzy mecze i wszystkie wygrała - 4:1 na wyjeździe z rezerwami Miedzi Legnica, 3:0 z rezerwami Górnika Zabrze i ostatnio w Świdnicy 5:2 z Polonią-Stalą. Aż cztery bramki dla gości zdobył Piotr Stępień.