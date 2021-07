Rusza akcja „Promocyjne LATO 2021 w Śląskim”. Turyści będą mogli bezpłatnie skorzystać z wielu atrakcji Szymon Bijak

Rusza właśnie akcja „Promocyjne LATO 2021 w Śląskim”. Jest to wyjątkowa okazja zarówno dla turystów planujących wypoczynek w regionie, a także zachęta dla wszystkich pozostałych, którzy na urlop wybiorą się właśnie do województwa śląskiego. Śląska Organizacja Turystyczna przygotowała wiele atrakcji z których będzie można skorzystać bezpłatnie. Znajdują się one na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Śląsku Cieszyńskim, w Beskidach i Krainie Górnej Odry. Zwiedzić będzie można także w promocyjnej cenie obiekty UNESCO w Tarnowskich Górach.