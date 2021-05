Rusza Budżet Obywatelski w Rudzie Śląskiej. Od 24 maja mieszkańcy miasta mogą składać swoje projekty

Mejer: Polski Ład? Mniej pieniędzy w budżetach samorządów i ograniczanie samorządności w Polsce. Gość DZ i Radia Piekary

Przypomnę, że gdy w drugiej połowie 2019 roku rząd zmienił zasady podatkowe, samorządy kosztowało to w skali kraju 7 mld zł. Ruda Śląska stracił wtedy ok. 7 mln zł. I do dziś nie wróciliśmy do poziomu sprzed tamtych zmian - mówi Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej, dzisiejszy Gość DZ i Radia Piekary.