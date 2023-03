RUSZYŁ Jarmark Wielkanocny w Katowicach. Na rynku pojawiły się dekoracje, atrakcje dla dzieci i stoiska wystawców. Zobaczcie zdjęcia!

Jarmark Wielkanocny w Katowicach 2023

Katowicki rynek wypełnił się atrakcjami i stoiskami wystawców, a to znak, że rozpoczęła się tegoroczna edycja Jarmarku Wielkanocnego. Na gości czeka około 30 stoisk, w których można zakupić różnego typu produkty regionalne. Tegoroczny Jarmark Wielkanocny podzielony jest na dwie strefy – handlową i gastronomiczną. Mimo, że mniej jest stoisk, niż podczas bożonarodzeniowej edycji wydarzenia, to wciąż wybór produktów jest bardzo duży. Na rynku w Katowicach w dostępne są różne przysmaki od tureckiej chałwy i baklawy, przez włoskie sery i wędliny, polskie oscypki, miody i nalewki. Osoby, które nie chcą przed świętami spędzić zbyt dużo czasu w kuchni mogą tu kupić m.in. babki wielkanocne i różnego rodzaju wypieki na wielkanocny stół.

- To nasza trzecia wizyta na jarmarku w Katowicach. Oferujemy przysmaki i słodycze ze wschodu, mamy specjały kuchni tureckiej, gruzińskiej, azerskiej i perskiej. Azerskie ciasteczka i baklawy robione są w Warszawie, ale wszystkie składniki sprowadzane są z Azerbejdżanu i piecze je Azerka. Czurczchela i suszone khaki są sprowadzane bezpośrednio z Gruzji, tak samo jak wszystkie wyroby tureckie sprowadzamy z Turcji - mówi Jerzy Kocołowski z Krakowa, ze stoiska Vatan Narli. - Lubimy tu wracać, na Śląsku ludzie są bardzo uśmiechnięci - dodaje.

Jarmark to nie tylko okazja do zrobienia przedświątecznych zakupów. Szereg atrakcji przygotowano dla najmłodszych. Jedną z nich jest młyńskie koło. Jest ono mniejsze niż koło dostępne w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego i ustawione na płycie Rynku. Na jarmarku nie brakuje również świątecznych dekoracji – są duże pisanki, zajączki i kurczaki, które robią prawdziwą furorę wśród dzieci. Dostępna jest także wiktoriańska karuzela i kolejka elektryczna.

Jarmark Wielkanocny w Katowicach godziny otwarcia

Strefa handlowa będzie działała od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 19.00 a także w soboty i niedziele od 10.00 do20.00. Strefa gastronomiczna będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-20.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10.00 – 21.00. Wybrane punkty będą działały do godziny 22.00. W zależności od warunków atmosferycznych godziny te mogą ulec zmianie.