Ruszył konkurs na najciekawsze imię dla nowego Beboka w Katowicach

Wymyśl imię dla Beboka! Głosowanie trwa

Najnowszy katowicki Bebok pojawił się na schodach przy nowym miejskim meblu tuż przy biurowcu KTW. Lubi bawić się klockami, ma smykałkę do architektury, wie, co to dobre projekty i główkuje przy nowoczesnej zabudowie. Maluch jest najnowszym członkiem rodziny Beboków i wciąż czeka na swoje imię.