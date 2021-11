Rybniczanin w The Voice of Poland walczy o przepustkę do kariery muzycznej. Rafał Kozik wśród najlepszej dwunastki rywalizuje o półfinał

Śpiewa od dziecka, a występ w The Voice of Poland traktuje jako trampolinę na której chce skakać jak najwyżej i która ma mu dać przepustkę do kariery muzycznej. Rafał Kozik z Rybnika znalazł się wśród dwunastu najlepszych zawodników muzycznego programu. Przed nim kolejny występ na żywo.

Pochodzący z Niedobczyc, 25-letni Rafał Kozik, a dokładnie jego głos ma szansę stać się najlepszym w Polsce. Rybniczanin już znalazł się w gronie dwunastu najlepszych zawodników 12. edycji The Voice of Poland, a swoim kolejnym "lajfie", czyli występie na żywo powalczy o przepustkę do półfinału. 25-latek nie zdradza, jaki utwór wykona w kolejnym występie na żywo. Mówi jednak, że będzie to piosenka z repertuaru Steviego Wondera. Mimo pochwał, jakie zebrał po pierwszym występie live na scenie The Voice of Poland - przed tygodniem Rafał Kozik wykonał na żywo utwór Everybody’s Changing brytyjskiego zespołu Keane - rybniczanin tym razem chce zaprezentować się jeszcze lepiej. - Za ostatni występ dałbym sobie trójkę. Nie jestem z niego do końca zadowolony, mogłoby być lepiej, ale zawsze znajdzie się coś do poprawy i pracy nad sobą - przyznaje Rafał Kozik.