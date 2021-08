Rybnik: o nutriach poczytasz na tablicach przy bulwarach. Pożyteczne informacje dla mieszkańców o "maskotce" miasta

W Polsce jako zwierzęta futerkowe są hodowane od 1926 roku, rybnicka populacja powstała najprawdopodobniej dzięki ucieczce tych zwierzaków z jakieś prywatnej hodowli.

Dlaczego to nutria amerykańska?

Ponieważ te gryzonie swoją historię rozpoczęły w Ameryce Południowej. Czego zatem dowiemy się z tablic edukacyjnych na temat nutrii? Że te zwierzęta osiągają długość ciała od 40 do nawet 65 cm, ich waga dochodzi do 9 kg. Z pyska wystają im charakterystyczne, pomarańczowe siekacze. Oczywiście doskonale pływają, nurkują, mają dobry słuch, ale słaby wzrok. Żyją (parami) na wolności około 6-12 lat, choć niektóre źródła podają, że nawet do 24 lat. Co jedzą nutrie?