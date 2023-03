Rybnik. Policjanci zatrzymali nietrzeźwego mężczyznę. 63-latek zmarł w drodze na izbę wytrzeźwień

W niedzielę 19 marca w godzinach popołudniowych doszło do tragicznej sytuacji w Rybniku. Oficer dyżurny miejskiej komendy otrzymał informację, że na ławce przy ul. Sobieskiego leży osoba w stanie nietrzeźwym.

- Na miejsce udał się patrol, który potwierdził te informacje. Wezwano również na miejsce Pogotowie Ratownicze. Ratownicy nie mieli zastrzeżeń by mężczyzna mógł być umieszczony w izbie wytrzeźwień. Podjęto decyzję o doprowadzeniu go do izby wytrzeźwień - tłumaczy Komenda Miejska Policji w Rybniku.