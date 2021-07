Rybnik. Przy kąpielisku Ruda w każdą niedzielę szczepią przeciwko covidowi

Bez konieczności wcześniejszego umawiania się, rejestrowania i bez większych kolejek - tak w ten weekend w Rybniku będzie można się zaszczepić przeciwko COVID-19. W sobotę 10 lipca mobilny punkt szczepień rozstawiony został pod stadionem miejskim, gdzie o godzinie 19 rozpoczął się finał Mistrzostw Europy na żużlu. Punkt był czynny przed bramą główną stadionu w godzinach od 14 do 20, a w ofercie była jednodawkowa szczepionka Johnson&Johnson.

Mobilny punkt szczepień działał także w niedzielę przy miejskim kąpielisku Ruda (ulica Gliwicka). Co więcej, ze względu na fakt iż szczepienia w plenerze cieszą się w mieście sporą popularnością taki punkt przy wspomnianym kąpielisku będzie działał od najbliższej niedzieli co tydzień aż do końca wakacji.