Rybnik: Ruszyła odbudowa zabytkowej kamienicy. Miesiąc temu ściana Świerklańca runęła na deptak

Kamienice w Będzinie to jeden z symboli królewskiego miasta. Dziś są szare, odrapane. Ile z nich doczeka się wkrótce remontów?

Będzin jest jednym z najstarszych miast w Zagłębiu. Kazimierz Wielki w 1358 roku podniósł do rangi miasta na prawie magdeburskim (niemieckim) dotychczasową osadę targową. Nic więc dziwnego, że w swojej historii powstało tu wiele zabytkowych, charakterystycznych budynków, do dziś przetrwało mnóstwo kamienic. I to właśnie nim przyjrzeliśmy się bliżej. Niestety, dziś większość z nich lata świetności ma dawno za sobą. Są szare, brudne, często odpada z nich tynk. Coś zaczyna się powoli zmieniać, ale miną długie lata, zanim znów będą mogły cieszyć oczy mieszkańców i gości.