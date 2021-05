Rynek w Chorzowie. Porysowane i brudne siedziska, zaplamione płyty chodnikowe. Tak wygląda wizytówka miasta

Aż smutno na to patrzeć. Na chorzowski rynek wróciły palmy. Kilka kroków dalej - na Placu Hutników - można wypocząć przy tężni solankowej. Wydawałoby się, że na nowym rynku w Chorzowie będzie ładnie i czysto. Niestety, wystarczy dokładnie spojrzeć na siedziska i płytę rynku, by zobaczyć plamy na płytach, podrapane siedziska i różne napisy.

Jeżeli rynek czyszczony jest każdego dnia i tak wygląda, jak na zdjęciach (fotografie wykonane zostały w czwartek, 13 maja, po godzinie 8.00), to jakby wyglądał jakby nie był wyczyszczony przez tydzień lub miesiąc? Aż strach o tym myśleć. Możliwe, że potrzeba, by miasto jeszcze bardziej zadbało o rynek, ale to niestety nie urzędnicy rysują i plamią siedziska. Za zniszczenia często odpowiadają mieszkańcy miasta, którzy nie szanują wspólnej przestrzeni. Co nie znaczy, że od miasta nie można oczekiwać więcej. Wręcz trzeba!