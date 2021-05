Rynki i deptaki wypełnią się ogródkami restauracyjnymi? Urzędy oferują najem metra powierzchni za złotówkę. Tak jest w Rybniku i Wodzisławiu

To pomoc w takim zakresie, w jakim może udzielić go samorząd. W sumie około kilkaset tysięcy złotych. To nie koniec. Wzorem ubiegłego roku do końca sezonu letniego w Wodzisławiu Śl. obowiązywać będą specjalne stawki za wynajem powierzchni Rynku na działalność ogródków restauracyjnych. To złotówka za metr kwadratowy (normalnie cena waha się od 20 do 30 zł). Przypomnijmy, ogródki będą mogły funkcjonować od 15 maja.