Rząd luzuje obostrzenia. Otwarcie galerii handlowych, sklepów meblowych i budowlanych. Sklepy będą czynne od 4 maja

W samej Galerii Jurajskiej w Częstochowie ponownie otwarte zostanie łącznie ok. 150 lokali i wysp handlowych, które dołączą do działających przez ostatni czas sklepów m.in. spożywczych czy drogerii.

- Od wtorku (4 maja) Galeria Jurajska wraca z kompletną ofertą handlową oraz usługową. Na ten moment czekaliśmy. Dziś w końcu rynek dostał zielone światło do otwarcia. To dobra wiadomość, zważywszy chociażby na fakt, że lockdown w marcu i kwietniu przerwał dobrze zapowiadający się sezon wiosenny. Teraz do tego sezonu wracamy - mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

W sklepach już ruszyły przygotowania.

- Z uwagi na weekend majowy najemcy mają niewiele czasu na to, aby się zatowarować. Najbliższe 2 dni będą więc bardzo intensywne. Zapewne do części sklepów towar dojedzie dopiero po majówce, rozruch handlu potrwa więc dzień lub dwa. Marki nie tracą jednak czasu. Z informacji, jakie do nas spływają od ogłoszenia decyzji rządu, wnioskuję, że część sklepów jeszcze dziś rozpocznie prace przygotowawcze w lokalach. Liczymy więc na to, że 4 maja otworzą się wszyscy nasi najemcy, którzy zgodnie z decyzją władz będą mogli działać - dodaje Borecka-Suda.