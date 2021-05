Rząd zmienił terminy szczepień. Szybciej otrzymamy drugą dawkę szczepionki. Ozdrowieńcy będą mogli przyjąć szczepionkę wcześniej.

- To jest dobra informacja, bo to oznacza, że już grubo ponad 10 milionów osób przyjęło pierwszą dawkę. To się na pewno przekłada na odporność i ma ważną rolę w walce z pandemią. Mamy na maj i czerwiec ponad 4,5 miliona wolnych terminów na te terminy, cały czas zapisują się zainteresowane osoby - mówił minister Michał Dworczyk.

Rząd podjął decyzję o skróceniu okresu pomiędzy podaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki. Do tej pory, po przyjęciu szczepionek Pfizer i Moderna trzeba było odczekać 42 dni, by przyjąć kolejną dawkę. Od 17 maja chętni do szczepienia będą czekać krócej, bo ok. 35 dni.