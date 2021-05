Samochód Google Street View w Parku Śląskim w Chorzowie. Będzie aktualizacja zdjęć!

Pożar w Żorach. Seniorzy stracili dach nad głową. Dzięki zbiórce ruszyła odbudowa, ale... pojawił się hejt. "Chcemy pomóc, oto rozliczenie"

To jest solidarność! Seniorzy z Żor stracili w pożarze dach nad głową. W odbudowę domu przy ulicy Męczenników Oświęcimskich zaangażowali się były zięć poszkodowanych, a także jego znajomi. Zorganizowano zbiórkę pieniędzy w internecie i dzięki ludziom dobrej woli ruszyła odbudowa mieszkania. Niestety, niektórym... to nie do końca się podoba i pojawił się tzw. hejt. Dlatego wdzięczni bliscy poszkodowanych postanowili rozliczyć się z pieniędzy i zaapelować o dalszą pomoc. Bez niej odbudowa domu nie będzie możliwa. - Chcemy tylko pomóc poszkodowanym seniorom. Jak ktoś nie chce się włączyć, to niech nie przeszkadza. Bo naprawdę warto pomagać - słyszymy.