Samsung zintegrował pamięć RAM z pamięcią flash. Rozwiązanie ma zapewnić flagową wydajność nie tyko w topowych smartfonach

Oparte na najnowszych mobilnych interfejsach DRAM i NAND uMCP ma zapewniać dużą prędkość i pojemność pamięci przy niskim poborze mocy. Samsung rozpoczął już masową produkcję LPDDR5 uMCP, a rozwiązanie ma trafić do smartfonów średniej i wyższej klasy. – Ponieważ urządzenia kompatybilne z 5G stają się coraz bardziej popularne, przewidujemy, że nasza najnowsza innowacja w zakresie pakietów wielochipowych przyspieszy przejście rynku na 5G oraz pomoże znacznie szybciej wprowadzić metaverse do naszego codziennego życia – powiedział Young-soo Sohn, wiceprezes Memory Product Planning Team w Samsung Electronics.

Jak podkreślają Koreańczycy, nowe rozwiązanie pozwoli większej liczbie użytkowników korzystać z aplikacji 5G, które wcześniej były dostępne tylko w smartfonach klasy premium, związanych na przykład zaawansowaną fotografią, a także gier z rozbudowaną grafiką i rozszerzonej rzeczywistości (AR). Jest to możliwe dzięki 50-procentowej poprawie wydajności pamięci DRAM, z 17 gigabajtów na sekundę (GB/s) do 25 GB/s oraz podwojeniu wydajności pamięci NAND flash z 1,5 GB/s do 3 GB/s – w porównaniu z poprzednimi rozwiązaniami z LPDDR4X oraz UFS 2.2.