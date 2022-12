Sanah sprzedawała hot-dogi w Chorzowie. Jest nagranie z tej inicjatywy. Byliście wśród klientów? Zobacz WIDEO

Sanah sprzedawała hot-dogi dokładnie w dniu, gdy ruszyła sprzedaż biletów na jej koncerty stadionowe. Dotarła między innymi do Chorzowa. Na miejscu natychmiast pojawiła się cała rzesza fanów artystki. Do food trucka z napisem "Uczta nad ucztami" ustawiła się gigantyczna kolejka. Wokalistka nie tylko serwowała jedzenie, ale też chętnie pozowała do zdjęć, rozmawiała z klientami i rozdawała autografy. Niektórzy otrzymali nawet zaproszenia na koncert Sanah! Zaskoczeniom i łzom wzruszenia nie było końca!