СЕКРЕТНА ОПЕРАЦІЯ: ЩО ВІДОМО ПРО ЕВАКУАЦІЮ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ. TAJNA OPERACJA: CO WIEDZIMY O EWAKUACJI WOJSKOWYCH W MARIUPOLU

Ввечері 16 травня підполковник Національної гвардії України, командир полку "Азов" Денис Прокопенко ("Редіс") із заблокованої "Азовсталі" записав звернення до українців, у якому сказав, що захисники Маріуполя виконали наказ вищого військового керівництва та 82 дні борються з російськими окупантами.
"У війні немає повністю безпечних планів та операцій. Ти завжди ризикуєш. Головне усвідомити, чи прораховані всі ризики, чи пропрацьований план "Б". Чи віддався ти повністю цьому плану, який повинен поєднувати виконання поставленого завдання та максимальне збереження життя особового складу. Можливо, саме тому війна - це мистецтво, а не наука", - сказав на відео Денис Прокопенко, але жодних деталей не повідомив.
Пізніше, вже вночі, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про початок операції з порятунку бійців з "Азовсталі". "Головне управління розвідки Міноборони, Збройні сили України, Національна гвардія України, Прикордонна служба України спільно розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя", - сказала вона.
Маляр зазначила, що 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську ("ДНР") евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доправлені в Оленівку ("ДНР"). Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну, додала заступниця міністра оборони України.
Щодо оборонців, які все ще залишаються на території "Азовсталі": спільними зусиллями вищеназваних відомств проводяться заходи з порятунку.
Zełenski zauważył również, że praca trwa, a ta praca wymaga delikatności i czasu. „Utrzymujemy maksymalną aktywność dyplomatyczną w innych dziedzinach w interesie Ukrainy” – dodał prezydent.
Anastasiia Popenko
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