Senior nie boi się bankomatu. Najnowsze badania są zaskakujące. Publikujemy wyniki InfoSenior 2023 Magdalena Grabowska

Badanie „Info Senior 2023" zostało przeprowadzone w styczniu w 2023 roku przez Instytut Badań Pollsterna na próbie 525 osób powyżej 60. roku życia

Według nowych badań InfoSenior 2023, które przeprowadzono na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, seniorzy coraz częściej korzystają z bankowości internetowej, a w przestrzeni cyfrowej czują się raczej bezpiecznie. Co ważne, okazuje się, że chętnie korzystają z usług bankowych – rachunku osobistego czy karty płatniczej. Aż 42 proc. seniorów w Polsce nie odczuwa przy tym większych problemów w kontakcie z bankowością. W galerii znajdziesz informacje jak zmienił się stosunek seniorów do korzystania z internetu na przestrzeni lat. Te dane szokują!