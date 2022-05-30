Швидке прозріння. Szybkie objawienie w moskiewskim zakładzie Renault

16 травня – це було 13 днів тому. Але потім, отже, московський градоначальник глибше вник у справу, і всього через 11 днів, минулого четверга, він уже визнав, що "з нуля створити вітчизняний автомобіль самотужки неможливо". Потрібні "міжнародні партнери".
"МОСКВА, 27 травня. - ІНТЕРФАКС. Ми не збираємося випускати старі моделі, ми збираємося випускати найсучасніші моделі з переходом на електромобілі. Звичайно, нам знадобляться міжнародні партнери для цієї роботи, бо з нуля створити вітчизняний автомобіль самотужки неможливо. Але є перспективи, я сподіваюся, що в нас вийде", - заявив мер Москви Сергій Собянін, виступаючи на лекції у рамках суперфіналу конкурсу "Лідери Росії" у четвер.
Ну, хоча б швидко зрозумів, молодець. А взагалі якось так виходить, що без "міжнародних партнерів" у Росії чомусь взагалі не вдається виробляти автомобілі. У цьому навіть є щось дивне: начебто справа нехитра. У країні є безліч інженерних вузів, щороку протягом десятиліть випускається безліч інженерів, у тому числі і інженерів-конструкторів (по диплому) - і все "мимо".
Т ут навіть на клімат не спишеш. Як так? 4 колеса, кермо, двигун ДВЗ. Невже так складно? Але АЗЛК збудували американці, потім туди перевезли обладнання від трофейного "Опеля"; "Жигулі" купили під ключ у італійців... Ну, а тепер, мабуть, вся надія на китайців. Якщо вдасться домовитися, робитимемо "клон клону" - оскільки самі китайці нічого свого теж не роблять.
Ні, клімат тут, напевно, теж проявляється: просто всі ці задуми-вигадки – від державних чиновників. А ось приватному бізнесу просто і на думку не спадає займатися в Росії автомобілебудуванням - ніхто не вірить, що це ТАМ може принести прибуток... Так що ж клімат.
Nie, klimat tutaj chyba też się manifestuje: właśnie te wszystkie pomysły-fabryki – od urzędników państwowych. Ale prywatny biznes po prostu nie myśli o zajmowaniu się motoryzacją w Rosji - nikt nie wierzy, że może się tam opłacać... A więc klimat.
Anastasiia Popenko
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