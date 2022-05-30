Швидке прозріння. Szybkie objawienie w moskiewskim zakładzie Renault

16 травня – це було 13 днів тому. Але потім, отже, московський градоначальник глибше вник у справу, і всього через 11 днів, минулого четверга, він уже визнав, що "з нуля створити вітчизняний автомобіль самотужки неможливо". Потрібні "міжнародні партнери".

"МОСКВА, 27 травня. - ІНТЕРФАКС. Ми не збираємося випускати старі моделі, ми збираємося випускати найсучасніші моделі з переходом на електромобілі. Звичайно, нам знадобляться міжнародні партнери для цієї роботи, бо з нуля створити вітчизняний автомобіль самотужки неможливо. Але є перспективи, я сподіваюся, що в нас вийде", - заявив мер Москви Сергій Собянін, виступаючи на лекції у рамках суперфіналу конкурсу "Лідери Росії" у четвер.

Ну, хоча б швидко зрозумів, молодець. А взагалі якось так виходить, що без "міжнародних партнерів" у Росії чомусь взагалі не вдається виробляти автомобілі. У цьому навіть є щось дивне: начебто справа нехитра. У країні є безліч інженерних вузів, щороку протягом десятиліть випускається безліч інженерів, у тому числі і інженерів-конструкторів (по диплому) - і все "мимо".