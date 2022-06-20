МОЖЛИВИЙ НАСТУП БІЛОРУСІ НА УКРАЇНУ. Możliwy atak Białorusi na Ukrainę

Основними напрямками для вторгнення Білорусі в Україну можуть стати Волинська та Рівненська області, вважає військовий експерт Олег Жданов.
У разі нападу армії Лукашенка Білорусь переслідуватиме одразу дві мети. На думку Жданова, основною метою цього вторгнення є спроба відкрити другий фронт або відрізати Україну від західної допомоги.
Завдання пройти через західне Полісся, тобто Рівненську область – це складне завдання, зазначив голова Рівненської ОВ Віталій Коваль. Насамперед через рельєф та територію.
Він вважає, що наступ буде фатальною помилкою та "дорогою в один кінець".
Більшість білорусів проти вторгнення в Україну, повідомив заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь. Початок бойових дій з боку Білорусі може відновити бунт у самій державі, і тоді Лукашенко знову опиниться під загрозою знищення його режиму.
"Коли ми говоримо про росіян – ситуація інша. Ментально росіяни відрізняються від білорусів та українців. Частина білорусів справді тяжіє до радянських часів, але більшість не хотіла б брати участь у цьому.
Активна частина суспільства проти розвитку таких подій і якщо Лукашенко накаже перетнути кордон та розпочати бойові дії – може статися зворотний ефект, коли українські військові почнуть наступати”, – сказав він.
Білоруське угруповання розтягнуте від Київщини аж до західного кордону України. Втім, вона не має навіть повноцінного першого ешелону. Другого, тим більше, наголосив Самусь.
"Демонстрація така, мовляв, вам потрібно всі Збройні сили розгорнути, забрати їх з півдня та Донбасу та потягнути на північ", – розповів військовий експерт.
За його словами, зараз із білоруським угрупованням "впораються збройні сили, які є в тому регіоні".
"Якщо росіяни перетягнуть туди ті сили, які були на півночі, що вони перед 24 лютого зібрали, і провели цю свою "провальну операцію", то тоді буде справді небезпека великої операції Білорусі та Росії з північного напрямку", - зазначив експерт.
Білорусь продовжила до 8 липня навчання своїх військових. Після цієї дати буде відомо, що диктатор Лукашенко робитиме з мобілізованими, вважає військовий експерт Олег Жданов. За його словами, тоді можна буде розмірковувати, наскільки готова армія і коли вона буде готова.
„Mobilizacja i rozmieszczenie sił zbrojnych zakończy się 8 lipca. Ale to są ludzie, którzy przybyli od „obywatela”, których trzeba uruchomić, wyposażyć w sprzęt, broń, a potem przygotować tę rezerwę zmobilizowanych. miesiąc lub dwa - nie mniej. Dlatego możemy mówić o przygotowaniu armii białoruskiej do gotowości gdzieś na przełomie września i października. Nie wcześniej. Dziś termin wynosi przynajmniej dwa miesiące - powiedział Żdanow.
Mówi, że istnieje prawdopodobieństwo ataku Białorusinów, ale szacuje je na „50 do 50”.
Anastasiia Popenko
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