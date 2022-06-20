МОЖЛИВИЙ НАСТУП БІЛОРУСІ НА УКРАЇНУ. Możliwy atak Białorusi na Ukrainę

Основними напрямками для вторгнення Білорусі в Україну можуть стати Волинська та Рівненська області, вважає військовий експерт Олег Жданов.

У разі нападу армії Лукашенка Білорусь переслідуватиме одразу дві мети. На думку Жданова, основною метою цього вторгнення є спроба відкрити другий фронт або відрізати Україну від західної допомоги.

Завдання пройти через західне Полісся, тобто Рівненську область – це складне завдання, зазначив голова Рівненської ОВ Віталій Коваль. Насамперед через рельєф та територію.

Він вважає, що наступ буде фатальною помилкою та "дорогою в один кінець".

Більшість білорусів проти вторгнення в Україну, повідомив заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь. Початок бойових дій з боку Білорусі може відновити бунт у самій державі, і тоді Лукашенко знову опиниться під загрозою знищення його режиму.

"Коли ми говоримо про росіян – ситуація інша. Ментально росіяни відрізняються від білорусів та українців. Частина білорусів справді тяжіє до радянських часів, але більшість не хотіла б брати участь у цьому.