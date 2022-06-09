Коли закінчиться війна? Kiedy wojna się skończy?

Він також заявив, що активні бойові дії впливають на ВВП України.
Про це Банерджі розповів агенції "Інтерфакс-Україна".
"На жаль, ймовірність того, що війна може продовжуватися і після 2022 року, зараз зростає", - сказав регіональний директор Світового банку.
Він також повідомив, що банк не змінив свого прогнозу падіння ВВП України в 2022 році і вважає, що економіка країни скоротиться на 44%.
Водночас СБ не може бути впевненим у своїх попередніх прогнозах щодо відновлення у середньостроковій перспективі через тривалу війну в Україні, коли в деяких регіонах продовжуються активні бойові дії.
"Оскільки ВВП зазнає впливу через те, що активні бойові дії продовжуються на досить значній території країни, а решта України страждає від обстрілів, що завдає відповідних збитків для інфраструктури, майна і, отже, коштів для існування та робочих місць", — пояснив Банерджі.
Активне ведення бойових дій в Україні триватиме до кінця 2022-го, а у серпні війна досягне переломного моменту.
Керівник ГУР Міністерства оборони Кирило Буданов каже, що до серпня озброєння в тій кількості, яка потрібна українській армії, не буде. Лише із серпня воно перебуватиме у військових частинах, а також його активно почнуть використовувати у бойових діях.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив – що більше буде сказано про Україну у світі, то швидше вдасться закінчити війну.
Szef GUR MON Kyrylo Budanov zapowiada, że do sierpnia ilość broni potrzebnej armii ukraińskiej nie będzie. Będzie w jednostkach wojskowych dopiero od sierpnia, a także będzie aktywnie wykorzystywany w działaniach wojennych.
Przypomnijmy - zadeklarował prezydent Wołodymyr Zełenski - że o Ukrainie więcej powiedzą się na świecie, będzie można szybciej zakończyć wojnę.
Anastasiia Popenko
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Pomoc humanitarna w ukraińskich schroniskach