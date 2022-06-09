Коли закінчиться війна? Kiedy wojna się skończy?

Він також заявив, що активні бойові дії впливають на ВВП України.

Про це Банерджі розповів агенції "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, ймовірність того, що війна може продовжуватися і після 2022 року, зараз зростає", - сказав регіональний директор Світового банку.

Він також повідомив, що банк не змінив свого прогнозу падіння ВВП України в 2022 році і вважає, що економіка країни скоротиться на 44%.

Водночас СБ не може бути впевненим у своїх попередніх прогнозах щодо відновлення у середньостроковій перспективі через тривалу війну в Україні, коли в деяких регіонах продовжуються активні бойові дії.

"Оскільки ВВП зазнає впливу через те, що активні бойові дії продовжуються на досить значній території країни, а решта України страждає від обстрілів, що завдає відповідних збитків для інфраструктури, майна і, отже, коштів для існування та робочих місць", — пояснив Банерджі.