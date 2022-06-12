Самозакоханість та імперські апетити Путіна. Narcyzm i imperialne apetyty Putina

Слова Путіна самі за себе кажуть: його мета в Україні – відновлення Росії як імперської держави.

Багато аналітиків швидко підхопили одне з найбільш провокаційних висловлювань Путіна, коли він порівняв себе з Петром Великим - російським царем-модернізатором і засновником Санкт-Петербурга - батьківщини Путіна - прийшов до влади наприкінці 17 століття.

"Петро Великий вів Північну війну 21 рік", - сказав, очевидно, самовдоволений Путін. "На перший погляд він воював зі Швецією, щось у неї забираючи... Він нічого не забирав, він повертався. Ось як це було", - сказав Путін і додав, що це не важливо, що європейські країни не визнали силовою. захоплення Петром Великим цієї території.

Коли він заснував нову столицю, жодна з європейських країн не визнала цієї території частиною Росії, всі визнали її частиною Швеції. Однак із незапам'ятних часів там жили слов'яни разом із фінно-угорськими народами, і ця територія була під контролем Росії. Те саме стосується західного напрямку, Нарви. Навіщо йому йти туди? Він повертався та зміцнював, ось що він робив", - заявив глава країни-окупанта.