Самозакоханість та імперські апетити Путіна. Narcyzm i imperialne apetyty Putina

Слова Путіна самі за себе кажуть: його мета в Україні – відновлення Росії як імперської держави.
Багато аналітиків швидко підхопили одне з найбільш провокаційних висловлювань Путіна, коли він порівняв себе з Петром Великим - російським царем-модернізатором і засновником Санкт-Петербурга - батьківщини Путіна - прийшов до влади наприкінці 17 століття.
"Петро Великий вів Північну війну 21 рік", - сказав, очевидно, самовдоволений Путін. "На перший погляд він воював зі Швецією, щось у неї забираючи... Він нічого не забирав, він повертався. Ось як це було", - сказав Путін і додав, що це не важливо, що європейські країни не визнали силовою. захоплення Петром Великим цієї території.
Коли він заснував нову столицю, жодна з європейських країн не визнала цієї території частиною Росії, всі визнали її частиною Швеції. Однак із незапам'ятних часів там жили слов'яни разом із фінно-угорськими народами, і ця територія була під контролем Росії. Те саме стосується західного напрямку, Нарви. Навіщо йому йти туди? Він повертався та зміцнював, ось що він робив", - заявив глава країни-окупанта.
Прямо натякаючи на власне вторгнення в Україну, Путін додав: "Очевидно, що на нашу долю також довелося повертатися та зміцнювати".
" Визнання Путіна про захоплення землі та порівняння себе з Петром I доводять: жодного "конфлікту" не було, тільки криваве захоплення країни під надуманими приводами народного геноциду. Ми повинні говорити не про "збереження особи (Росії – ред.)", а про її негайної деімперіалізації”, – написав у Twitter радник голови ВП Михайло Подоляк.
Іншими словами, існує дві категорії держави: суверенна та підлегла. З імперського погляду Путіна Україна має потрапити до останньої категорії. Російський "фюрер" уже давно стверджує, що українці не мають легітимної національної ідентичності і що їхня держава, по суті, є "маріонеткою Заходу". Іншими словами, він вважає, що українці не мають власної волі і є підданими.
"Згадуючи Петра Великого, стає зрозуміло, що цілі Путіна обумовлені певним відчуттям історичної долі. І проект Путіна з відновлення імперії може — теоретично — поширитися на інші території, що колись належали Російській імперії або Радянському Союзу, що має викликати тривогу у всіх країнах, які виникли після розпаду СРСР», - пише аналітик.
Колишній радник США з національної безпеки Збігнєв Бжезінський стверджував, що Росія може розпрощатися зі своїми імперськими звичками лише якщо вона готова відмовитися від своїх претензій на Україну.
"Не можна вважати, що без України Росія перестає бути імперією, але коли Україна підкоряється, Росія автоматично стає імперією", - писав він у 1994 році.
Putin liczy jednak na coś przeciwnego: przekonywał, że aby Rosja przetrwała, musi pozostać imperium pomimo strat ludzkich.
Anastasiia Popenko
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