Війна в Україні стає для Путіна "особистим В'єтнамом": адмірал США зробив невтішний прогноз для РФ

Solomiia Mykytsei
EPA
Udostępnij:
Американський адмірал Джеймс Ставрідіс вважає, що війна в Україні стає для російського диктатора Володимира Путіна "особистим В'єтнамом" - невдалою для Америки війною.

На відміну від в'єтнамців, які часто вітали США, українці ж відкрито ненавидять РФ, її жителів і просто все російське.

Таку думку висловив американський адмірал Джеймс Ставрідіс у колонці видання Time.

"Те, що мало стати блискавичною перемогою, обернулося в'язкою, складною та негарною війною з поразкою наприкінці. Ось тільки Росія зараз у гіршій ситуації, ніж колись США. Місцеве населення у В'єтнамі нерідко вітало американців, в Україні Росію ненавидять", – наголосив адмірал.

Також він звернув увагу на ще один факт, завдяки якому Україна переможе у цій війні. Якщо тоді комуністичному В'єтконгу допомагав здебільшого лише Радянський Союз, то зараз ЗСУ отримують допомогу від найбагатших держав світу. Тому для них підтримка України "не є великим фінансовим тягарем".

"Все це є передумовами для того, що і для Путіна ця кампанія закінчиться ганебною поразкою – лише швидше, ніж це було для США у В'єтнамі", – переконаний американський військовий.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні вистачить ресурсів для перемоги у війні з Росією та звільнення окупованих територій.

Перемога буде обов'язково за нами! Інакше просто не може! Ми на боці правди! Добро завжди перемагає зло !

Zwycięstwo na pewno będzie nasze! Po prostu nie może być inaczej! Jesteśmy po stronie prawdy! Dobro zawsze zwycięża zło!

Solomiia Mykytsei
[email protected]

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Przygotowania wojsk białoruskich do wojny

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie