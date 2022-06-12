Війна в Україні стає для Путіна "особистим В'єтнамом": адмірал США зробив невтішний прогноз для РФ

На відміну від в'єтнамців, які часто вітали США, українці ж відкрито ненавидять РФ, її жителів і просто все російське.

Таку думку висловив американський адмірал Джеймс Ставрідіс у колонці видання Time.

"Те, що мало стати блискавичною перемогою, обернулося в'язкою, складною та негарною війною з поразкою наприкінці. Ось тільки Росія зараз у гіршій ситуації, ніж колись США. Місцеве населення у В'єтнамі нерідко вітало американців, в Україні Росію ненавидять", – наголосив адмірал.

Також він звернув увагу на ще один факт, завдяки якому Україна переможе у цій війні. Якщо тоді комуністичному В'єтконгу допомагав здебільшого лише Радянський Союз, то зараз ЗСУ отримують допомогу від найбагатших держав світу. Тому для них підтримка України "не є великим фінансовим тягарем".

"Все це є передумовами для того, що і для Путіна ця кампанія закінчиться ганебною поразкою – лише швидше, ніж це було для США у В'єтнамі", – переконаний американський військовий.