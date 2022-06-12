Зустріч Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн. Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Ursuli von der Leyen

Президент України в першу чергу наголосив на необхідності підготовки сьомого пакету санкцій проти Росії. За словами Зеленського, ЄС повинен працювати над повною відмовою від російських енергоресурсів, адже це питання світової безпеки.
«Я вдячний Європейському Союзу за санкційну політику проти Росії, яка дуже допомагає в нашій боротьбі. Шість пакетів санкцій ЄС стали відчутним інструментом тиску на Росію за війну. Але війна триває. А отже, потрібен сьомий санкційний пакет, і він має стати ще потужнішим», – повідомив Глава держави під час зустрічі з представниками ЗМІ.
Володимир Зеленський не оминув й питання членства України у Європейському Союзі, повідомивши про те, що «європейський проект точно не може бути завершеним без України». Українська влада очікує отримати вже на наступному тижні висновок Єврокомісії про відповідність України усім критеріям на вступ у ЄС.
Зі свого боку Урсула фон дер Ляєн повідомила ЗМІ про те, що «номером один» в обговоренні стало питання відбудови України і робота над відповідною платформою. За словами голови Єврокомісії, Захід планує створити спільний напрямок руху та синхронізувати свою роботу з ціллю допомогти Україні.
«Зараз Європейська Комісія готує свої рекомендації, так званий висновок для країн-членів Європейського Союзу. Ми день і ніч працювали над цією оцінкою (…). Наші обговорення дозволять нам завершити цю роботу до кінця наступного тижня», - так фон дер Ляєн охарактеризувала перспективу розвитку розгляду України у кандидати в ЄС.
Зеленський також категорично заявив свою позицію щодо переговорів з росією. За словами президента, розмовляти з росією та впроваджувати санкції потрібно було до повномасштабного вторгнення в Україну. Сьогодні ж, на його думку, світ повинен поставити росію на місце.
«Я рахую, що сьогодні світу потрібно чітко поставити Російську Федерацію, її керівництво на місце. А їх місце – на їхній території. І там вони повинні бути, жити, вирішувати, що їм робити», - підкреслив президент.
Ursula von der Leyen po raz drugi odwiedziła Kijów 11 czerwca. Przewodniczącа Komisji Europejskiej spotkałа się z prezydentem Ukrainy, aby omówić ważne kwestie. Po spotkaniu politycy opowiedzieli dziennikarzom o wynikach rozmów.
Prezydent Ukrainy przede wszystkim podkreślił konieczność przygotowania siódmego pakietu sankcji wobec Rosji. Zdaniem Zełenskiego UE musi pracować nad całkowitym porzuceniem rosyjskich zasobów energetycznych, bo to kwestia bezpieczeństwa globalnego.
Ze swojej strony Ursula von der Leyen powiedziała mediom, że tematem numer jeden w dyskusji była kwestia odbudowy Ukrainy i pracа nad odpowiednią platformą.
Kateryna Yakovleva
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