Зустріч Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн. Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Ursuli von der Leyen

Президент України в першу чергу наголосив на необхідності підготовки сьомого пакету санкцій проти Росії. За словами Зеленського, ЄС повинен працювати над повною відмовою від російських енергоресурсів, адже це питання світової безпеки.

«Я вдячний Європейському Союзу за санкційну політику проти Росії, яка дуже допомагає в нашій боротьбі. Шість пакетів санкцій ЄС стали відчутним інструментом тиску на Росію за війну. Але війна триває. А отже, потрібен сьомий санкційний пакет, і він має стати ще потужнішим», – повідомив Глава держави під час зустрічі з представниками ЗМІ.

Володимир Зеленський не оминув й питання членства України у Європейському Союзі, повідомивши про те, що «європейський проект точно не може бути завершеним без України». Українська влада очікує отримати вже на наступному тижні висновок Єврокомісії про відповідність України усім критеріям на вступ у ЄС.