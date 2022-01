Siemianowice Śląskie. Złomiarze chcieli ukraść elementy metalowe z budynku. Naruszyli jego konstrukcję i zawalił się dach Marcin Śliwa

Fot. KMP w Siemianowicach Śląskich

Na tej akcji dwaj mieszkańcy Siemianowic Śląskich mieli zarobić ponad 60 tysięcy złotych, jednak skończyło się na zdemolowaniu budynku, pościgu i areszcie. W trakcie wycinania metalowych elementów budynku naruszyli jego konstrukcję nośną i doprowadzili do częściowego zawalenia się dachu. Złodzieje spowodowali straty na kilkaset tysięcy złotych. Teraz grozi im za to kara do 10 lat pozbawienia wolności.